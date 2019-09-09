Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде «Единая Россия» благодушно отреагировала на потерю процента поклонников

Аналитика 09.09.2019 20:04
16111 10
09.09.2019 20:04



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: активные избиратели «сделали» выборы, «Единая Россия» не заметила потери поклонников, танкисты поразили очень далекие цели, склон поймы реки Царицы прирастает дорожками для терренкура и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
«Высота 102»ТВ: В Волгограде суд поставил точку в деле об убийстве на парковке из-за громкой музыки
16.08.2019 20:25
53207 0
«Высота 102»ТВ: Под Волгоградом провели спецоперацию по задержанию вооруженных грабителей из Татарстана
21.08.2019 20:13
46320 1
«Высота 102»ТВ: В Волгограде рак мозга будут лечить на лучшем в мире оборудовании
19.08.2019 19:57
44577 9
Аналитика
06.09.2019 20:09
Аналитика 06.09.2019 20:09
30810 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
05.09.2019 20:04
Аналитика 05.09.2019 20:04
31621 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
04.09.2019 20:00
Аналитика 04.09.2019 20:00
32251 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
03.09.2019 20:05
Аналитика 03.09.2019 20:05
29073 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.08.2019 20:17
Аналитика 30.08.2019 20:17
28965 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
29.08.2019 20:00
Аналитика 29.08.2019 20:00
31569 4 Обсудить

0
Далее
Аналитика
28.08.2019 20:00
Аналитика 28.08.2019 20:00
33230 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.08.2019 20:08
Аналитика 27.08.2019 20:08
34751 20 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.08.2019 20:08
Аналитика 26.08.2019 20:08
31046 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.08.2019 16:38
Аналитика 25.08.2019 16:38
37474 26 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.08.2019 20:53
Аналитика 23.08.2019 20:53
24652 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.08.2019 20:06
Аналитика 22.08.2019 20:06
31316 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.08.2019 10:06
Аналитика 22.08.2019 10:06
1312 30 Обсудить

0
Далее
Аналитика
21.08.2019 20:13
Аналитика 21.08.2019 20:13
46320 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.08.2019 20:09
Аналитика 20.08.2019 20:09
33147 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:42
В Волгоградской области горит лес
20:04
«Высота 102»ТВ: В Волгограде «Единая Россия» благодушно отреагировала на потерю процента поклонников Смотреть фотографииCмотреть видео
17:44
Главный единоросс Волгоградской области грезит о здоровой конкуренции в думеСмотреть фотографии
17:08
Два человека погибли и один пострадал в сгоревшем доме под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:32
Предпринимателям в помощь: оценить эффективность торговой точкиСмотреть фотографии
16:22
Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счетСмотреть фотографии
15:19
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасностиСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде разыскивают педофила по рисункуСмотреть фотографии
13:15
Оно течет повсюду: в Волгограде жилой дом захлебнулся в канализацииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Скончался бывший главный агроном Волгоградской области Федор КозловцевСмотреть фотографии
12:36
Избиратели Волгоградской области активнее голосуют, но теряют веру в партию власти Смотреть фотографии
12:24
«Ростелеком» на Юге ускорил работу интернет-сервисов GoogleСмотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области дырявая дорога изменилась до неузнаваемостиСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде экс-налоговику ужесточили наказание за помощь знакомому бизнесменуСмотреть фотографии
11:24
От лидера до аутсайдера: избирком подвел итоги выборов в Волгоградскую облдуму Смотреть фотографии
11:23
Оптимистический ночной отчет губернатора Волгоградской области порадовал председателя правительстваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:59
В Волгограде из-за пожара в лифтерной эвакуируют жильцов девятиэтажкиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
Партия власти уступила оппозиции два кресла одномандатников в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
09:15
АО «КАУСТИК» второй год подряд заключает договоры о целевом обучении студентов в техническом университетеСмотреть фотографии
08:31
Объявлены окончательные результаты выборов губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:02
В Волгоградской области на выборах губернатора Андрей Бочаров получает около 77%Смотреть фотографии
00:42
Бессонная ночь: в Волгоградской области вырисовываются очертания итогов выборовСмотреть фотографии
20:57
Выборы в Волгоградской области претендуют на безусловную легитимностьСмотреть фотографии
20:19
Главный редактор "Высоты 102" подал в отставку Смотреть фотографии
20:15
В Волгоградской области навстречу друг другу вылетели две фуры: двое погибших
19:33
Выборы в Волгоградской области: трагедия и феерия с прицелом на нужный результат Смотреть фотографииCмотреть видео
17:19
В Волгоградской области доступ к видео с камер на избирательных участках ограничили для узкого кругаСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде найденную школьницу положили в больницуСмотреть фотографии
16:40
В Волгоградской области в столкновении "Лады Калины" и фуры погибли 3 человека Смотреть фотографии
16:07
В Волгоградской области явка избирателей на участки к 15.00 составила 26,13%Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 