Выборы в Волгоградской области претендуют на безусловную легитимность





В завершившийся день голосования не поступило ни одной жалобы, связанной с выборами губернатора Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщил председатель регионального избиркома сразу после закрытия избирательных участков. «Мы это расцениваем как еще одно свидетельство законности и легитимности проведения данных выборов», - сказал Виктор Черячукин. Что касается выборов депутатов Волгоградской областной думы, то в облизбирком сегодня поступили лишь 4 жалобы и ни одна из них не нашла своего подтверждения. Окончательные данные по явке и результатам выборов появятся в течение предстоящей ночи. Подсчет голосов уже начался. Сегодня в Волгоградской области выбирали губернатора, депутатов регпарламента и представителей органов местного самоуправления.