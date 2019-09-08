Выборы в Волгоградской области: трагедия и феерия с прицелом на нужный результат

Выборы 08.09.2019 19:33
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08.09.2019 19:33
По данным регионального избиркома на 18.00 явка на выборах в Волгоградской области составила 33,98%. Это 626 с лишним тысяч человек. Всего в регионе 1 миллион 844 тысячи избирателей. Самый ответственный электорат пока в Кумылженском районе (56,05%), а также в Алексеевском (54,43%) и в Жирновском районах (50,14%).
О небольшой части того, что увидели к этому часу на избирательных участках журналисты ИА «Высота 102» - в видеоматериале.
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