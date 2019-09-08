Выборы в Волгоградской области: трагедия и феерия с прицелом на нужный результат







По данным регионального избиркома на 18.00 явка на выборах в Волгоградской области составила 33,98%. Это 626 с лишним тысяч человек. Всего в регионе 1 миллион 844 тысячи избирателей. Самый ответственный электорат пока в Кумылженском районе (56,05%), а также в Алексеевском (54,43%) и в Жирновском районах (50,14%).

О небольшой части того, что увидели к этому часу на избирательных участках журналисты ИА «Высота 102» - в видеоматериале.



