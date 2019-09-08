



Явка избирателей Волгоградской области на участки пока опережает показатели выборов губернатора 2014 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, на 15.00 проголосовали 26,13% жителей региона, обладающих электоральным правом. Пять лет назад на досрочных выборах главы области к этому времени проголосовали 25,34% избирателей.

На данный момент самый высокий результат по активности граждан демонстрируют Алексеевский (41,72%), Кумылженский (41,35%) и Жирновский районы (40,16%). В Волгограде передовиком является Дзержинский район (28,2%).

Напомним, 14 сентября 2014 года участие в выборах депутатов облдумы и губернатора приняли 36,6% избирателей.



