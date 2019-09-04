



Стала известная предварительная причина столкновения автомобиля «Рено Сандеро» с рейсовым автобусом из Москвы в Волгоградской области, в результате которого один человек погиб и 6 пострадали. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, погибший в ДТП водитель легковушки уснул за рулем. Известно, что он выехал из Калмыкии около полуночи.





Напомним, ДТП произошло сегодня в 5:15 на 733 км трассы в Новоаннинском районе области. Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автобусом, в котором находилось 17 пассажиров. В результате автобус, который следовал из Москвы в Элисту, опрокинулся. На месте ДТП погиб водитель легковушки. В автобусе пострадали 6 человек, двое из них госпитализированы.