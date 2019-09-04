Расследования 04.09.2019 15:13
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04.09.2019 15:13
Стала известная предварительная причина столкновения автомобиля «Рено Сандеро» с рейсовым автобусом из Москвы в Волгоградской области, в результате которого один человек погиб и 6 пострадали. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, погибший в ДТП водитель легковушки уснул за рулем. Известно, что он выехал из Калмыкии около полуночи.
Напомним, ДТП произошло сегодня в 5:15 на 733 км трассы в Новоаннинском районе области. Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автобусом, в котором находилось 17 пассажиров. В результате автобус, который следовал из Москвы в Элисту, опрокинулся. На месте ДТП погиб водитель легковушки. В автобусе пострадали 6 человек, двое из них госпитализированы.
В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий по причине утомляемости за рулем сотрудники Госавтоинспекции просят водителей воздержаться от поездок за рулем в ночное время суток, не садиться за руль утомленными, а в случае, если в пути почувствовали усталость, в обязательном порядке предпринять все меры для остановки и отдыха.
Сотрудники полиции обращают внимание водителей транзитного транспорта, которые в силу своих профессиональных обязанностей много часов проводят за рулем, соблюдать режим труда и отдыха.
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