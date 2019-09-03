Борьба с коррупцией 03.09.2019 13:07
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03.09.2019 13:07
Суд в Волгограде оштрафовал на 500 тысяч рублей ООО "Босфор-РК" за совершение коррупционного преступления. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областной прокуратуры, было установлено, что в марте текущего года директор фирмы предложил сотруднику полиции, который проводил проверку, за денежное вознаграждение не принимать мер по выявленным фактам нарушения правил розничной продажи алкогольной продукции. Полицейский от незаконного вознаграждения отказался, и в дальнейшем передача денежных средств происходила под контролем правоохранительных органов. В отношении юридического лица было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное предложение в интересах юридического лица должностному лицу, выполняющему управленческие функции, денег за совершение в интересах данного юридического лица действия (бездействия), связанного с занимаемой должностным лицом служебного положения).
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