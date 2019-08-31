Происшествия

В аэропорту Волгограда экстренно приземлились сразу три самолета

Происшествия 31.08.2019 09:06
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31.08.2019 09:06


Три самолета этой ночью совершили экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, два из них приземлились в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажиров, один - по техническим причинам. Самолёт рейса «Грозный - Москва» ночью совершил вынужденную посадку в Волгограде по причине падения жидкости в гидросистеме. На его борту находилось 137 пассажиров, пострадавших нет.
Около полуночи экстренную посадку запросил капитан воздушного судна, совершающего рейс «Красноярск - Симферополь». Причина - ухудшение состояния 35- летней пассажирки. После приземления женщину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 25. Ее обследовали и отправили на амбулаторное лечение. Второй самолёт, который летел из Баку, экстренно приземлился из-за состояния здоровья 62-летнего пассажира. Его также госпитализировали. По предварительным данным, мужчина является гражданином Германии. В настоящее время он находится под наблюдением волгоградских врачей.
В аэропорту Волгограда сообщили, что в пункт назначения вылетел самолет рейса «Красноярск – Симферополь», остальные ожидают вылета. 

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