В аэропорту Волгограда экстренно приземлились сразу три самолета





Около полуночи экстренную посадку запросил капитан воздушного судна, совершающего рейс «Красноярск - Симферополь». Причина - ухудшение состояния 35- летней пассажирки. После приземления женщину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 25. Ее обследовали и отправили на амбулаторное лечение. Второй самолёт, который летел из Баку, экстренно приземлился из-за состояния здоровья 62-летнего пассажира. Его также госпитализировали. По предварительным данным, мужчина является гражданином Германии. В настоящее время он находится под наблюдением волгоградских врачей.

В аэропорту Волгограда сообщили, что в пункт назначения вылетел самолет рейса «Красноярск – Симферополь», остальные ожидают вылета.

Три самолета этой ночью совершили экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, два из них приземлились в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажиров, один - по техническим причинам. Самолёт рейса «Грозный - Москва» ночью совершил вынужденную посадку в Волгограде по причине падения жидкости в гидросистеме. На его борту находилось 137 пассажиров, пострадавших нет.