Расследования 28.08.2019 13:31
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28.08.2019 13:31
В Волгоградской области 36-летняя женщина стала фигурантом уголовного дела о заведомо ложном доносе. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель Котельниковского межрайонного следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Хонгор Муджиков, этим летом женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы, в котором поведала «душещипательные» подробности своего детства. Так, она утверждала, что 30 лет назад её родной дядя (родной брат матери), на тот момент ещё юноша в возрасте 20 лет, ее изнасиловал и совершил действия сексуального характера. Тогда заявительнице было всего 6 лет, при этом, не смотря на то, что якобы дядя делал это регулярно, она никому об этом не рассказывала. По данному факту следственным отделом проведена проверка, по результатам которой факт совершения половых преступлений не подтвердился.
При подаче заявления женщина предупреждалась по ст.306 УК РФ - "Заведомо ложный донос", что явилось основанием для возбуждения уголовного дела в отношении самой заявительницы. В качестве основного мотива преступления органами следствия рассматривается версия судебного спора, связанного с разделом наследственного имущества, где произошел предшествовавший подаче женщиной заявления конфликт. Племянница оскорбила своего дядю прямо в зале суда, где рассматривался вопрос о наследстве.
Судебными приставами Котельниковского РО ФССП по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.297 УК РФ. В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство и расследуются Котельниковским МСО.
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