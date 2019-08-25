Волгоградцев подводят под вышку

Аналитика 25.08.2019 16:38
6348 7
25.08.2019 16:38
Волгоградцы встревожены: в разных районах города, причем буквально под окнами жилых домов, стали появляться вышки, похожие на станции по приему сигнала. Кто возводит эти сооружения и какие ведомства дали им на это разрешения, как работа вышек может повлиять на здоровье горожан и почему жителей держат в неведении по поводу назначения этих объектов – в видеорепортаже ИА «Высота 102».
Реклама
Популярное по теме
16.08.2019 20:25
52612 0
05.08.2019 20:13
45901 0
«Высота 102»ТВ: В Волгограде председатель Совета директоров «Газпрома» припомнил смутные времена23.08.2019 20:53
«Высота 102»ТВ: Мошенники магической квалификации атакуют пенсионеров в Волгограде22.08.2019 20:06
Волгоградскую область «приподняло» сельское хозяйство22.08.2019 10:06
«Высота 102»ТВ: Под Волгоградом провели спецоперацию по задержанию вооруженных грабителей из Татарстана21.08.2019 20:13
«Высота 102»ТВ: В Волгограде «Единой России» дали установку не врать людям20.08.2019 20:09
Волгоград протестировали на активность малого и среднего бизнеса20.08.2019 14:08
В Волгограде подсчитали траты на сборы ребенка в школу20.08.2019 11:23
В Волгоградской области увеличилось количество умерших от рака20.08.2019 10:12
«Высота 102»ТВ: В Волгограде рак мозга будут лечить на лучшем в мире оборудовании19.08.2019 19:57
Счетная палата России выяснила, что стало с пенсиями через полгода после реформы19.08.2019 14:34
В Волгоградской области есть работа с самыми высокими заработками18.08.2019 09:56
«Высота 102»ТВ: В Волгограде суд поставил точку в деле об убийстве на парковке из-за громкой музыки16.08.2019 20:25
В Волгоградской области стали гасить долги по зарплате16.08.2019 08:26
«Высота 102»ТВ: В Волгограде УК ответит штрафом за несущие угрозу балконы14.08.2019 20:08
В Волгоградской области подсчитали средний размер пенсий14.08.2019 18:07
Реклама