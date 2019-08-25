Аналитика

Волгоградцев подводят под вышку

Аналитика 25.08.2019 16:38
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25.08.2019 16:38


Волгоградцы встревожены: в разных районах города, причем буквально под окнами жилых домов, стали появляться вышки, похожие на станции по приему сигнала. Кто возводит эти сооружения и какие ведомства  дали им на это разрешения, как работа вышек  может  повлиять на здоровье горожан и почему жителей держат в неведении по поводу назначения этих объектов – в видеорепортаже ИА «Высота 102». 



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