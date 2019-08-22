



К 3 годам с отбыванием в исправительной колонии общего режима за контрабанду анаболических стероидов приговорен 29-летний житель Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы прокуратуры Волгоградской области, в 2018 году осужденный заказал из Беларуси, а затем получил почтовым отправлением 25 г анаболических стероидов для наращивания мышечной массы. Препарат содержит в своем составе сильнодействующие вещества, свободный оборот которых на территории Российской Федерации запрещен.

Подсудимый свою вину в совершении преступления не признал и пояснил, что препараты ему понадобились для собственных нужд в связи с занятием спортом.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УНК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Красноармейского района Волгограда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.







