Расследования

В Волгограде спортсмен-любитель получил реальный срок за посылку с анаболиками

Расследования 22.08.2019 16:22
306 1
22.08.2019 16:22


К 3  годам с отбыванием в исправительной колонии общего режима за контрабанду анаболических стероидов приговорен 29-летний житель Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы прокуратуры Волгоградской области, в 2018 году осужденный заказал из Беларуси, а затем получил почтовым отправлением 25 г анаболических стероидов для наращивания мышечной массы. Препарат содержит в своем составе сильнодействующие вещества, свободный оборот которых на территории Российской Федерации запрещен.
Подсудимый свою вину в совершении преступления не признал и пояснил, что препараты ему понадобились для собственных нужд в связи с занятием спортом.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками  УНК  ГУ МВД России по Волгоградской области. 
Расследование уголовного дела проводилось  СЧ ГСУ ГУ  МВД России по Волгоградской области.
Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Красноармейского района Волгограда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В Волгограде Музраева-младшего за неповиновение сотруднику ФСБ оштрафовали на тысячу рублей (ВИДЕО)
06.08.2019 15:22
26210 29
Под покровом ночи суд в Москве продлил арест генералу Музраеву - помощнику главы СКР Бастрыкина
06.08.2019 12:40
23469 45
Обвиняемый в неповиновении сотруднику ФСБ Музраев-младший снова не пришел в суд Волгограда
25.07.2019 11:46
22906 43
Расследования
22.08.2019 11:58
Расследования 22.08.2019 11:58
2612 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.08.2019 16:23
Расследования 21.08.2019 16:23
3094 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.08.2019 13:04
Расследования 21.08.2019 13:04
1828 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.08.2019 19:27
Расследования 20.08.2019 19:27
3103 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.08.2019 13:28
Расследования 20.08.2019 13:28
6695 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.08.2019 16:32
Расследования 19.08.2019 16:32
3069 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.08.2019 11:32
Расследования 18.08.2019 11:32
9521 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.08.2019 09:18
Расследования 16.08.2019 09:18
7773 17 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.08.2019 18:14
Расследования 15.08.2019 18:14
19034 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.08.2019 11:10
Расследования 15.08.2019 11:10
3828 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.08.2019 09:47
Расследования 15.08.2019 09:47
2070 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.08.2019 15:24
Расследования 14.08.2019 15:24
5771 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.08.2019 11:11
Расследования 14.08.2019 11:11
4219 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.08.2019 09:31
Расследования 14.08.2019 09:31
4458 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.08.2019 09:49
Расследования 13.08.2019 09:49
2830 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:10
Сбербанк и АШАН проводят розыгрыши призов для клиентовСмотреть фотографии
17:09
«Ушли на пенсию»: пациентов Калачевского тубдиспансера из-за отсутствия врачей перевезли в ВолгоградСмотреть фотографии
16:39
«Напоите животных»: в Волгограде жара идет на рекордСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде спортсмен-любитель получил реальный срок за посылку с анаболикамиСмотреть фотографии
13:45
В Сарептском затоне в Волгограде погибла рыбаСмотреть фотографии
13:37
Напротив стадиона «Волгоград Арена» на пешеходном переходе сбили школьницуСмотреть фотографии
13:27
В ЦПКиО Волгограда английские розы удостоились ночной подсветкиСмотреть фотографии
12:31
Волгоградские полицейские нашли в автобусе пропавшего без вести жителя ОрлаСмотреть фотографии
12:13
В Волжском устанавливают солнечные чудо-часыСмотреть фотографии
12:07
В Волгоградской области 2 тысячи человек получили «звание» предпенсионеровСмотреть фотографии
11:58
В отношении буйного волгоградца за нападение с ножом на полицейского возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области полиция разыскивает виновника смертельного ДТП в ПалласовкеСмотреть фотографии
10:50
Жителей Астраханской области в экстренных случаях повезут в больницы ВолгоградаСмотреть фотографии
10:30
В Волгоградской области сбили женщину с коляскойСмотреть фотографии
10:06
Волгоградскую область «приподняло» сельское хозяйствоСмотреть фотографии
09:54
В Волгоградской области ветер будет гулять не просто такСмотреть фотографии
21:36
В Волгоградской области модернизируют системы освещенияСмотреть фотографии
20:13
«Высота 102»ТВ: Под Волгоградом провели спецоперацию по задержанию вооруженных грабителей из Татарстана Смотреть фотографииCмотреть видео
16:56
В Волгограде проведут «тайное» исследование специфики коррупцииСмотреть фотографии
16:23
В Волгограде пенсионерка почти месяц "кормила" мошенников миллионамиСмотреть фотографии
15:33
«Отмените жару!»: руководство передвижного зоопарка в Волгограде оправдалось за страдающих животныхСмотреть фотографии
14:45
В центре Волгограда пышная блондинка обманула пенсионерку на четверть миллиона рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
В Волгограде директор кооператива получил судимость за чрезмерную доброту к заемщикамСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде ребенок разрыдался от жалкого вида животных в передвижном зоопарке Смотреть фотографииCмотреть видео
12:01
Отпечатанные бюллетени для дня выборов в Волгоградской области отправились под охрануСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде ранившего полицейского мужчину остановили выстрелом (ВИДЕО)Cмотреть видео
10:55
Путин заявил о «провале» первичного звена российской медицины Смотреть фотографии
10:44
ВОЛМА продолжает digital-развитие и запускает Интернет-магазинСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде жителей частного сектора удивляют "странности" с платежами за водуСмотреть фотографии
10:13
В Волгоградской области суд запретил заказные маршрутки в ЕрзовкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 