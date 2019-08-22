«Ушли на пенсию»: пациентов Калачевского тубдиспансера из-за отсутствия врачей перевезли в Волгоград
Здравоохранение 22.08.2019 17:09
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22.08.2019 17:09
Ни одного врача-фтизиатра четвертый день подряд не может застать пациент противотуберкулезного диспансера в Калаче-на-Дону. Как рассказал ИА «Высота 102» житель райцентра, инвалид второй группы Василий, состоящий на учете в учреждении, на входе в здание его встречают только санитарки, которые ничем помочь ему не могут. «Я болею уже 24 года и нуждаюсь в сезонном лечении. Вот как вторую неделю чувствую ухудшение своего состояния. Мне нужно сдать анализ на мокроту, но выписать направление мне некому – врачей нет», - говорит мужчина.
Пациент обеспокоен как за свое самочувствие, так и за будущее самого диспансера. «Еще пару недель назад в стационаре лежало человек 10. Сейчас не осталось ни одного. По слухам, больных переводят в Волгоград или собирают с них письменные отказы от госпитализации. Что происходит? Нас закрывают?», - задается вопросами пациент.
Василию посоветовали обратиться к терапевту в районную поликлинику. «Там я ни разу не был, даже медицинской карты не имею. Представляю реакцию пациентов, если они услышат, что я болен туберкулезом и хочу сдать анализы», - стесняясь, говорит Василий Денисов.
Однако в поликлинику мужчине пойти, по всей видимости, придется - в диспансере его примут не раньше следующей недели. В Калачевской ЦРБ информагентству подтвердили, что 10 пациентов стационара временно переведены в областной клинический противотуберкулезный диспансер. Причиной напряженной обстановки в учреждении явилось одновременное увольнение с 19 августа двоих фтизиатров пенсионного возраста. Других специалистов в учреждении нет.
«На сегодняшний день руководством ЦРБ уже подобраны кандидатуры на замещение вакантных должностей, первый врач приступит к исполнению своих обязанностей с 27 августа, второй врач - со второго сентября», - отметили в районной больнице.
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