







Сегодня облизбиркомом из типографии получены избирательные бюллетени для голосования в день выборов 8 сентября.





Как сообщает ИА «Высота 102», изготовлено по 1 млн 844 тысячи бюллетеней трех разных видов. Жителям Волгоградской области, а потенциальных избирателей в регионе как раз 1 млн 844 тысячи, предстоит выбрать губернатора, проголосовать за депутатов облдумы по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам. В процедуре получения бюллетеней из типографии принимали участие члены облизбиркома с правом решающего голоса, уполномоченные представители кандидатов в губернаторы и политических партий.









Бюллетени, упакованные в пачки по 1000 штук, были проверены выборочно, излишне отпечатанные или бракованные листы уничтожались на месте. Затем бюллетени будут находиться в территориальных избирательных комиссиях под охраной сотрудников МВД, а перед днем голосования будут передаваться непосредственно на избирательные участки.











