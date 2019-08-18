В столкновении двух машин в Волгоградской области пострадали семь человек





Накануне в ДТП в Волгоградской области пострадали семь человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, причиной послужил выезд на встречную полосу. Так, по предварительной информации, в 20-05часов 35-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21140», двигаясь по 107 км автодороги «Иловатка-Палласовка-Николаевск», не справился с управлением и совершил выезд на встречку. Столкновения с автомашиной «ВАЗ 217030» под управлением 39-летнего водителя избежать не удалось. В результате ДТП в больницу с различными травмами госпитализированы оба водителя столкнувшихся автомашин, а также пятеро пассажиров автомашины «ВАЗ 217030»: две женщины 71, 36 лет и трое девочек, 11, 5 и 3 лет.



