Происшествия

В столкновении двух машин в Волгоградской области пострадали семь человек

Происшествия 18.08.2019 10:10
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18.08.2019 10:10


Накануне в ДТП в Волгоградской области пострадали семь человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, причиной послужил выезд на встречную полосу. Так, по предварительной информации, в 20-05часов  35-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21140», двигаясь по 107 км автодороги  «Иловатка-Палласовка-Николаевск»,  не справился с управлением и совершил выезд на встречку.  Столкновения с автомашиной «ВАЗ 217030»  под управлением 39-летнего водителя избежать не удалось.  В результате ДТП в больницу с различными травмами госпитализированы  оба водителя столкнувшихся автомашин, а также пятеро пассажиров автомашины «ВАЗ 217030»: две женщины 71, 36 лет и трое девочек, 11, 5 и 3 лет.

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