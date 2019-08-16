Волгоградца задержали за скупку орденов и знаков нацисткой Германии

50-летний житель Красноармейского района через интернет связался с жителем столицы с целью приобретения различных наград как для своей коллекции, так и для дальнейшей перепродажи. Подозреваемый заплатил около 60 тысяч рублей, после чего получил на свое имя посылку с государственными наградами СССР: орденом "Октябрьской революции", орденом "Боевого Красного Знамени", медалью "За трудовую доблесть", орденом "Трудовой Славы 3-й степени", а также различными знаками нацисткой Германии.

Подозреваемый в незаконном приобретении государственных наград сознался в содеянном. Он находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ – «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Санкция данной статьи предусматривает наказание: от штрафа до ареста на срок до трех месяцев.