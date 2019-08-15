Мэр Саратова Михаил Исаев все бросил и приехал в Волгоград

Политика 15.08.2019 18:51
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15.08.2019 18:51
Около получаса назад в Волгоград прибыл глава Саратова Михаил Исаев, которого встретил местный градоначальник Виталий Лихачев. Как сообщает ИА «Высота 102», саратовский мэр приехал в соседний регион на автомобиле и планирует пробыть здесь всего несколько часов.
Виталий Лихачев составил для своего коллеги хоть и короткую, но плотную программу времяпрепровождения. Глава Волгограда пригласил гостя прогуляться по своим «владениям», которые претерпели за последние несколько лет кардинальные перемены. Речь идет о новых зеленых зонах, а также территориях, где сегодня ведется строительство. Так, делегация осмотрела, как реализуется вторая очередь обустройства сквера возле памятника «Гаситель» (на первом фото).
В настоящую минуту два мэра совершают променад по Центральной набережной. Михаил Исаев выразил желание заглянуть и в интерактивный музей "Россия - моя история".
По итогам беглого знакомства с новыми локациями в городе-герое мэр Саратова отметил, что перемены в облике набережной Волгограда его приятно удивили. В Саратове, по словам чиновника, набережная пока находится в старом формате. В Волгограде, как продолжил
Исаев, видно, что власти выстроили четкую схему работы, этап за этапом реализуют намеченные планы по обновлению территорий. Саратову только предстоит приступить к реализации таких инфраструктурных проектов. В первую очередь, следует заняться берегоукреплением, как это делается сейчас в Волгограде.
С Волгоградом глава Саратова знаком достаточно близко, поскольку работал здесь одно время. Так, в 2014 году Исаев, на тот момент – сенатор от Саратовской области и куратор «Единой России» в ЮФО, в течение 7 месяцев временно руководил реготделением партии власти. Позже на этом посту его сменил Сергей Горняков, который до сегодняшнего дня является лидером единороссов в Волгоградской области.
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