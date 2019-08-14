Свалку на берегу реки Царицы в Волгограде уберут за счет федерального центра

Экология 14.08.2019 14:27
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14.08.2019 14:27
В Волгограде будет, наконец, ликвидирована свалка на берегу реки Царица в Ворошиловском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, предусмотрено потратить более 60 тысяч рублей на вывоз 20 тонн мусора, который здесь копился долгое время. Заказчиком работ выступило территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом, соответственно, источником финансирования является федеральный бюджет.
Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о безобразной ситуации, сложившейся в частном секторе Ворошиловского района, куда в промышленных масштабах свозят отходы и строительный мусор уже не первый месяц. При этом здесь еще можно увидеть поистине редкие картины – прозрачные ручейки когда-то полноценной реки Царицы.
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