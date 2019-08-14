В Волгограде зять из Ростова-на-Дону убил тещу и ранил шурина ради квартиры

Расследования 14.08.2019 11:11
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14.08.2019 11:11
Дикое преступление раскрыли волгоградские сыщики – зять убил тещу и попытался отправить на тот свет родного брата своей супруги ради квартиры. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, накануне утром 13 августа 2019 года в одном из многоквартирных домов Центрального района города Волгоград были обнаружены тело 70-летней женщины, смерть которой, как установили эксперты, наступила в результате множественных колото-резаных ранений, а также 44-летней мужчина с колото-резаными ранениями спины и шеи, который госпитализирован в отделение реанимации городской клинической больницы.
По данным следствия, 13 августа 2019 года в гости к пенсионерке, которая проживала со своим сыном-инвалидом по слуху, в расположенной в областном центре 2-комнатной квартире, из Ростовской области приехал ее 41-летний зять. Целью визита послужило желание мужчины достигнуть окончательной договоренности по вопросам приватизации и продажи дорогостоящей недвижимости. Часть вырученных денег потерпевшая должна была отдать дочери для строительства собственного дома в пригороде Ростова-на-Дону и погашения долгов, образовавшихся после покупки земельного участка, на оставшуюся часть – приобрести себе более скромное жилье. Женщину предлагаемые родственниками варианты «раздела» имущества не устраивали, в связи с чем в семье регулярно возникали ссоры и скандалы. Ростовчанин не смог найти более мирного способа урегулирования образовавшегося конфликта и решил убить тещу, а чтобы его не вычислили, заодно избавиться от свидетеля – родного брата собственной супруги.
После возникшей между родственниками ссоры, 13 августа 2019 года, вооружившись привезенным с собой кухонным ножом и надев заранее приобретенные медицинские перчатки, преступник нанес множественные удары в область грудной клетки и спины жертвы, повредив ладони и кисти женщины, которая пыталась спасти свою жизнь. Затем убийца проследовал в комнату, где спал глухонемой мужчина, которого также попытался заколоть ножом, однако натолкнулся на отчаянное сопротивление. Потерпевший смог выбежать на лестничную клетку, где его заметили соседи, вызвавшие карету скорой помощи и сотрудников полиции.
Прибывшим на место происшествия следователям задержанный преступник сообщил, что женщину заколол ножом ее сын-инвалид, он пытался ему помешать, поэтому в процессе обоюдной драки тот получил порезы и ранения. Госпитализированный мужчина впоследствии смог дать изобличающие убийцу показания.
Проведенные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, позволили обнаружить и изъять медицинские перчатки со следами крови, а также орудие убийства, от которых подозреваемый пытался избавиться – выкинул из окна квартиры на улицу в траву. Такая же пара перчаток была найдена среди личных вещей преступника.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. В отношении подследственного планируется избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину преступник продолжает отрицать.
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