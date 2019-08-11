В Волгоградской области из психбольницы сбежали убийца и грабитель





В Волгоградской области разыскивают преступников, находящихся на принудительном лечении в психбольнице. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области, 1 августа 2019 года в 05:25час. в дежурную часть Отдела МВД России по Калачевскому району поступило сообщение от медицинского персонала о том, что в 05-10час. через окно, отжав решетки 2 этажа, самовольно покинули палату ГБУЗ «Волгоградская областная психиатрическая больница № 1» ст. Ложки Калачевского района двое мужчин.

Это Смородов Роман Юрьевич 08.12.1988 г.р., находившийся в больнице с 11.10.2018 г., ранее судимый в 2004 году по ч. 1 ст. 105 УК РФ - «убийство». Приметы: на вид 32 года, худощавого телосложения, рост 180 см., славянской внешности, волосы русые, коротко стриженые.

Был одет: красная футболка, темные джинсы, черные шлепки.

Особые приметы: шрам на верхней губе.

А также - Машанин Анатолий Андреевич 13.10.1987 г.р. находившийся в больнице с 30.01.2019 г., ранее судимый по ч. 1 ст. 166 УК РФ - «неправомерное завладение транспортным средством», ч.2 ст. 161 УК РФ – «грабеж» в 2011 году,

На вид: 32 года, худощавого телосложения, рост 178 см., славянской внешности, волосы темно-русые, коротко стриженые.

Был одет: в пижаму светло-желтого цвета, шлепанцы черного цвета.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о данных лицах, просьба незамедлительно обращаться в Отдел МВД России по Калачевскому району по номеру дежурной части 884472-3-37-69 или 02.