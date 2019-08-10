В Волгограде отвергнутый влюбленный сжег машину дамы сердца





30-летняя жительница Ворошиловского района Волгограда пережила настоящий стресс, когда ночью 2 августа кто-то поджег ее автомашину «Дэу Нексия». Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейским удалось полностью раскрыть преступление. Полицейские выяснили, что злоумышленник разбил в салоне стекло, облил его бензином и поджег автомашину, которая полностью сгорела. Ущерб составил 350 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого в совершенном преступлении. Им оказался 45-летний знакомый потерпевшей. Он пояснил, что ранее женщина отказала ему в отношениях, и он поджег ее автомашину из мести.

Теперь мужчине, который не справился с жаждой мести, грозит лишение свободы на срок до 5 лет.



