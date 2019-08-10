В Волгограде отвергнутый влюбленный сжег машину дамы сердца

Происшествия 10.08.2019 11:01
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10.08.2019 11:01
30-летняя жительница Ворошиловского района Волгограда пережила настоящий стресс, когда ночью 2 августа кто-то поджег ее автомашину «Дэу Нексия». Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейским удалось полностью раскрыть преступление. Полицейские выяснили, что злоумышленник разбил в салоне стекло, облил его бензином и поджег автомашину, которая полностью сгорела. Ущерб составил 350 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого в совершенном преступлении. Им оказался 45-летний знакомый потерпевшей. Он пояснил, что ранее женщина отказала ему в отношениях, и он поджег ее автомашину из мести.
Теперь мужчине, который не справился с жаждой мести, грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
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