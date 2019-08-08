Происшествия

В Волгограде иностранцы-нелегалы штамповали крышки для консервов

Происшествия 08.08.2019 09:17
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08.08.2019 09:17


Более 20 граждан среднеазиатских республик, которые трудились незаконно, были обнаружены на территории одного из промышленных предприятий в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, у иностранных рабочих отсутствовали необходимые документы, дающие право на ведение трудовой деятельности, а сами работники вместе с семьями незаконно проживали в рядом расположенных административных зданиях. Все нелегалы были заняты в производстве металлических крышек для консервирования.

По результатам проверок было установлено, что 8 иностранных граждан находились на территории России незаконно. В отношении двоих иностранцев принято решение о депортации за пределы государства.
Незаконную трудовую деятельность иностранцев пресекли сотрудниками отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции Главка МВД совместно с оперативными сотрудниками полицейских подразделений и коллегами из Пограничного Управления ФСБ. В отношении 35-летнего директора предприятия решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.1 УК РФ – "Организация незаконной миграции", предусматривающей до 5 лет лишения свободы.

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