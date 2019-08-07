"Не судим не будет": избиратели узнают о прошлом кандидата в депутаты Волгоградской облдумы

Выборы 07.08.2019 17:06
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07.08.2019 17:06
Сегодня Центральный районный суд отказал кандидату в депутаты Волгоградской областной думы по единому избирательному округу (региональная группа №11, номер 1 в группе) Шишенину Николаю Ивановичу, выдвинутому областным отделением КПРФ, в иске против избирательной комиссии Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, кандидат требовал не указывать в информационном плакате и в избирательном бюллетене на выборах депутатов Волгоградской областной думы информацию об имеющейся у него судимости. Сведения о наличии судимости кандидат указал в своем заявлении о согласии баллотироваться: «31.07.2015 года осужден Кировским районным судом города Волгограда по ч. 1 ст. 159-4 УК РФ к штрафу в размере 250 000 рублей. На основании ч.1 ст. 78 УК РФ освобожден от наказания, в связи с истечением срока давности». Данная информация была подтверждена ГУ МВД России по Волгоградской области.
В целях более полного информирования избирателей о личности зарегистрированного кандидата в соответствии с требованиями избирательного законодательства сведения об имеющейся судимости кандидата, в том числе снятой и погашенной, должны указываться в информационных материалах, размещаемых на информационном стенде в помещении избирательного участка и в избирательном бюллетене, подчеркнули в облизбиркоме.
Отметим, в 2018 году на выборах депутатов Волжской городской думы Николаю Шишенину было отказано в регистрации на основании сокрытия сведений о судимости при представлении документов в ТИК г. Волжского. Кандидат попытался оспорить данное решение в суде, считая, что у него нет обязанности указывать сведения о своей судимости. Волжским городским судом, а затем Центральным районным судом Волгограда доводы истца были признаны необоснованными и в требованиях отказано.
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