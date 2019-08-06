Расследования

Сочинский национальный парк заплатит волгоградке за сломанную на экскурсии ногу

Расследования 06.08.2019 10:56
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06.08.2019 10:56


Почти 150 тысяч рублей взыскала через суд жительница Волгограда с Сочинского национального парка за подорванное во время экскурсии здоровье. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" пресс-секретарь Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская, женщине оплатят медицинские расходы в размере 46 695 рублей, а также выплатят компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей. Такое решение в декабре 2018 года принял Красноармейский районный суд Волгограда, а апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу Сочинского национального парка, оставила решение без изменения.
Согласно материалам дела, потерпевшая 31 декабря 2015 года с детьми была на экскурсии в парке в Сочи. Спускаясь по лестнице, она поскользнулась на наледи, упала и сломала ногу. Женщину госпитализировали в Сочинскую больницу №4, где ей провели операцию.  Суд первой инстанции пришёл к выводу, что вред потерпевшей был причинен в связи с необеспечением ответчиком безопасных условий во время экскурсии. Представитель Сочинского национального парка не согласился с решением и подал апелляционную жалобу. Волгоградский областной суд оставил ее без удовлетворения.

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