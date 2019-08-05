Команда регионального оператора приняла участие в любительском турнире по пляжному волейболу

Спорт 05.08.2019 17:43
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05.08.2019 17:43
Первый любительский турнир по пляжному волейболу среди молодых команд состоялся в минувшие выходные на территории пляжа "Bobry WakeSpot". Как сообщает ИА «Высота 102», соревнования были организованы волгоградскими активистами и блогерами.
Свою команду - «Лига Чистоты» выставил на игру регоператор в сфере обращения с ТКО в Волгоградской области. Всего же в турнире приняли участие 8 команд: сборная "Общероссийского народного фронта", сборная жителей Волгограда, сборная болельщиков "Ротора" и сборные волгоградских концессий воды и тепла.
После мероприятия региональный оператор "Управление отходами - Волгоград" организовал сбор и вывоз отходов с территории пляжа.
Фото: Региональный оператор "Управление отходами - Волгоград"
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