Команда регионального оператора приняла участие в любительском турнире по пляжному волейболу





Первый любительский турнир по пляжному волейболу среди молодых команд состоялся в минувшие выходные на территории пляжа "Bobry WakeSpot". Как сообщает ИА «Высота 102», соревнования были организованы волгоградскими активистами и блогерами.

Свою команду - «Лига Чистоты» выставил на игру регоператор в сфере обращения с ТКО в Волгоградской области. Всего же в турнире приняли участие 8 команд: сборная "Общероссийского народного фронта", сборная жителей Волгограда, сборная болельщиков "Ротора" и сборные волгоградских концессий воды и тепла.

После мероприятия региональный оператор "Управление отходами - Волгоград" организовал сбор и вывоз отходов с территории пляжа.

Фото: Региональный оператор "Управление отходами - Волгоград"