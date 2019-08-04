



Полицейские займутся проверкой обстоятельств изготовления агитационного печатного материала «Информационный бюллетень «За КПРФ» Волжского городского комитета КПРФ». Как сообщили ИА «Высота 102» в ТИК Волжского, поводом послужила жалоба от регионального отделения «Российская партия за социальную справедливость», направленная в территориально-избирательную комиссию. Кандидаты-пенсионеры утверждали, что агитку распространяли на улицах Волжского 29 и 30 июля. Хотя в выходных данных бюллетеня содержалась информация о том, что бюллетень изготовлен 31 июля. В ТИК посчитали, что областное отделение КПРФ допустило распространение в период подготовки и проведения выборов агитационного материала с нарушением требований закона. И обратились за помощью к полицейским. Теперь в УВД Волжского должны установить тех, кто занимался распространением газеты 29 и 30 июля, а также обстоятельства, когда действительно был изготовлен агитационный материал.



