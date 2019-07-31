Расследования 31.07.2019 16:53
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31.07.2019 16:53
Перед судом в Волгограде предстанет директор коммерческой организации, специализирующейся на грузовых перевозках товаров. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина обвиняется в уклонение от уплаты налогов в крупном размере. По версии следствия, в 2015-2017 гг. глава фирмы уклонилась от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о привлечении для выполнения автотранспортных услуг шести организаций, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. На самом деле товары перевозились рядом индивидуальных предпринимателей, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. Всего таким способом организацией обвиняемой не уплачен НДС в сумме порядка 12,4 млн. рублей. Вину в содеянном женщина не признает.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
По информации "Высоты 102", перед судом предстанет директор ООО "Северное сияние".
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