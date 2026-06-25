В Волгоградской области к четырем месяцам исправительных работ приговорен 53-летний местный житель, который занимался массовым истреблением рыбы с помощью рыболовных сетей. Лодку с подвесным мотором конфискуют в доход государства, куда также будут удерживать и 5% из заработка осужденного.

Как уточнили в облпрокуратуре, мировой судья судебного участка №53 Суровикинского судебного района признал мужчину виновным по п.п. «а,б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий и способов массового истребления, с причинением крупного ущерба).

Установлено, что год назад – в июне 2025-го – фигурант уголовного дела, передвигаясь на маломерном моторном судне, установил на Цимлянском водохранилище 48 рыболовных сетей. Его задержали инспекторы рыбоохраны и полицейские при выгрузке сетей с уловом. Ущерб природным ресурсам составил более 170 тысяч рублей.

Сторона защиты в апелляционной инстанции просила не отбирать лодку у осужденного, но приговор был оставлен без изменения.

Фото: прокуратуры Волгоградской области





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