



Следственный отдел по Центральному району Волгограда СУ СКР завершил расследование уголовного дела в отношении администратора телеграм-канала «Остров Свободы» Михаила Серенко. Как сообщает ИА «Высота 102», блогера, на протяжении многих лет оскорблявшего и вымогавшего деньги у волгоградцев, предварительное следствие обвиняет по целому ряду статей Уголовного кодекса РФ.

Так, по данным пресс-службы регионального СУ СКР, Михаил Серенко ответит в суде за преступления, совершенные по ч. 2 ст. 128.1, ч. 5 ст. 128.1, ч. 1 ст. 133, п. «б» ч. 3 ст. 163, ст. 319, п. «б» ч. 3 ст. 242, п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ, а именно:

вымогательство в особо крупном размере,

клевета, совершенная с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

понуждение к действиям сексуального характера,

реабилитация нацизма,

незаконное распространение порнографических материалов.

Одно из преступлений – вымогательство – Серенко совершил, по данным следствия, совместно со своим сообщником – предположительно, Алексеем Ульяновым, суд над которым стартовал в Волгограде накануне, 24 июня.

– Являясь администратором, модератором и автором одного из каналов сети Интернет, фигурант совместно с сообщником вымогал у предпринимателя денежные средства в размере 6 миллионов рублей под угрозой распространения сведений, способных причинить существенный вред его правам и законным интересам. Впоследствии потерпевший был вынужден перечислить требуемую сумму, – сообщили в СУ СКР.

Значительная часть материалов уголовного дела – описание клеветы, которую Серенко распространял в своем канале.

– Используя возможности администрируемого им ресурса фигурант неоднократно публиковал материалы, содержащие оскорбления представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей. А также сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство ряда жителей региона, – уточнил ИА «Высота 102» руководитель следственного отдела полковник юстиции Владимир Суров. – Всего ему вменяется 19 эпизодов преступлений. Вину по всем эпизодам фигурант признал в полном объеме.

Публично и весьма специфично Михаил Серенко в своем канале добивался и внимания женщин, понуждая к действиям сексуального характера. Будучи отвергнутым, блогер начинал мстить доступными ему способами:

– В апреле 2025 года используя имеющиеся у него сведения личного характера, фигурант угрожал одной из потерпевших распространением компрометирующей информации. После получения отказа он разместил в публичном пространстве материалы клеветнического характера в отношении женщины и ее родственников, – сообщают в СУ СКР.

Подписчики «Острова Свободы» наблюдали и особую любовь Серенко к материалам пикантного характера. Так, в июле 2025 года админ канала опубликовал в открытом доступе материалы порнографического характера, обеспечив возможность их просмотра неограниченным кругом пользователей сети Интернет.

Одной из тяжких статей, по которым обвиняется Михаил Серенко, стала статья УК РФ о реабилитации нацизма.

– Автор канала разместил в своем аккаунте для неограниченного круга пользователей тексты, содержание которых, согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы, имеют признаки реабилитации нацизма, в том числе в форме отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, – уточняют следователи СК России.

В качестве обеспечительных мер следователями наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 3,5 миллионов рублей. Сам Михаил Серенко уже ознакомился с материалами следствия.

Уголовное дело готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу.