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Расследования

В Волгограде блогер Ульянов рассказал СМИ о похудении и ближайших планах

Расследования 24.06.2026 14:26
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24.06.2026 14:26


В Центральном районном суде Волгограда 24 июня стартует суд по уголовному делу в отношении блогера Алексея Ульянова. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда, подсудимый принимает сегодня участие в процессе, находясь в ЛИУ-15, где в настоящее время проходит лечение. Перед началом заседания блогер успел пообщаться со СМИ и рассказал последние новости из своей личной жизни. 

Присутствие Алексея Ульянова в суде обеспечивается сегодня посредством видеосвязи. Заметив в зале Центрального суда представителей прессы, блогер приветствовал их поднятым вверх большим пальцев. Затем несколько минут он посвятил рассказам о своем экстремальном похудении и о том, какие планы вынашивает в свете стартующего судебного следствия. 

По словам блогера, накануне он перенес операцию.

– Не могу получить выписку о своем состоянии здоровья, чтобы предоставить судье. У меня проблемы по неврологии, проблемы с сердцем. Четыре дня назад сделали операцию на почки, – цитирует подсудимого корреспондент ИА «Высота 102». В очередной раз Ульянов заявил и о том, что его дело является политическим.

– Я похудел, кстати говоря, – продолжил говорить о своем здоровье Ульянов. – Но не здесь. Я начал заниматься этим процессом еще в марте. Я тогда весил 235 килограммов, а сейчас 136. Плюс, конечно, болячки накапливаются.

По словам Ульянова, сегодня он планирует отказаться от всех адвокатов, просить судью разрешить звонки близким, а также выделить несколько дней на заключение нового договора с защитниками.

По версии следствия, известный волгоградский блогер и общественник зарабатывал на жизнь тем, что вымогал деньги у жителей региона. При этом Ульянов обвиняется в совершении по крайней мере одного эпизода с отягчающими – в группе лиц по предварительному сговору. В судебном процессе, по данным ИА «Высота 102», могут заслушать показания сообщника Ульянова – Михаила Серенко. Последний находится в СИЗО Волгограда уже год и обвиняется в совершении целого ряда преступлений. 

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