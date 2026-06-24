Волгоградский блогер Ульянов отказался от своих адвокатов в суде

Сегодня, 24 июня, обвиняемый в вымогательстве блогер Алексей Ульянов решил отказаться от своих адвокатов. Об этом он заявил в Центральном районном суде Волгограда, где стартовал процесс по его уголовному делу.

– Хотел бы отказаться от адвокатов Алтухова и Артеменко. Это связано с личными мотивами. Это мое решение, – сказал Ульянов, который участвует в процессе по системе видеоконференцсвязи из ЛИУ-15, где находится на лечении. – Прошу дать мне не менее пять дней на поиски нового адвоката. Прошу также предоставить связь с близкими, чтобы ускорить этот процесс. Уже семь месяцев я не имею связи с семьёй.

Ранее сообщалось, что интересы блогера представляют трое адвокатов: Александр Адамчук, Денис Алтухов, Марина Артеменко. Однако на процессе выяснилось, что его защищали уже двое – Алтухов и Артеменко.

Суд, рассмотрев просьбу подсудимого, позволил Алексею Ульянову найти себе нового защитника. На это ему выделено пять дней. Если блогер за это время не сможет найти себе подходящего адвоката, то тогда его назначит суд.

Также определен порядок общения подсудимого с семьей. Для этого ему придется писать заявления. Одно заявление - один разговор.

Судебное заседание перенесено на 2 июля 14:00 мск.

Напомним, что перед началом сегодняшнего заседания блогер Ульянов рассказал журналистам об экстремальном похудении, недавно перенесенной операции и о состоянии здоровья.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!