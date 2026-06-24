



Генеральная прокуратура добилась ареста двух заводов ГК «Европейская подшипниковая корпорация» (ЕПК) – крупнейшего производителя подшипников в стране. Под удар попали самарские активы, а в центре скандала оказался бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко.

Лефортовский районный суд Москвы 15 июня удовлетворил ходатайство надзорного ведомства о наложении обеспечительных мер на ОАО «ЕПК Самара» и ООО «ЕПК Кузница». А уже 23 июня, по данным «Ъ-Волга», судебные приставы опечатывали документацию на предприятиях. Формальный повод – иск Генпрокуратуры, где ответчиками, помимо прочих, проходят экс-депутат Олег Савченко, его сын Георгий и другие физлица.

В надзорном ведомстве считают, что Олег Савченко, который в 2003 году оставил пост председателя совета директоров ЕПК ради депутатского мандата, использовал свой парламентский статус для лоббирования интересов подконтрольных ему предприятий. Один из ярких примеров, пишет «Ъ», – его выступление в Госдуме, где он жаловался на недобросовестную конкуренцию со стороны украинских производителей подшипников. Тогда депутат заявлял, что из-за импорта саратовский, московский и волжский подшипниковые заводы почти остановились, и призывал коллег обратиться в правительство, чтобы защитить стратегические российские предприятия от иностранной зависимости.

Отметим, что ЕПК – на сегодня в России единственный исполнитель гособоронзаказа в своей нише.

В компании информацию об аресте активов не комментируют. По информации представителей ГК ЕПК, в настоящее время в ситуации разбираются юристы.

Фото: архив ИА «Высота 102»