В Волгоградской области установлены все участники дорожного конфликта со стрельбой, в результате которого ранения получили двое человек. Подозреваемый, который выстрелил несколько раз из ружья, установлен и задержан, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Напомним, что дорожный конфликт произошел в ночь на 19 июня в Алексеевском районе. В результате ранения получили два человека. О произошедшем стало известно из местных пабликов, которые утверждали, что поводом для стрельбы стало ДТП. Водитель автомобиля «Нива», как сообщалось, не уступил дорогу Nissan, который имел преимущество движения. Виновник ДТП скрылся, но пострадавший водитель решил сам его найти. Местные СМИ сообщают, что скрывшийся автомобиль был обнаружен в поле у хутора Алимов-Любимовский в Новоаннинском районе. Здесь и произошел конфликт со стрельбой. В розыск были объявлены трое подозреваемых – двое мужчин и женщина. Позже информацию прокомментировали в ГУ МВД России по региону, сообщив, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по 2 ст. 111 УК РФ.





В настоящее время известно, что в ЦРБ Новоаннинского района были доставлены двое мужчин 37 и 23 лет с ранениями различной степени тяжести.

– По предварительным данным было установлено, что на дороге, соединяющей Алексеевский и Новоаннинский районы, между несколькими мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры один из участников достал ружьё и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов, в результате чего один мужчина получил огнестрельное ранение бедра, второй – ушибленную рану стопы. После этого стрелявший скрылся с места происшествия, – рассказали в Главке.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 36-летний местный житель. Он сознался в содеянном.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





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