ВТБ расширил сеть обслуживания частных клиентов в Волгограде

Экономика 31.07.2019 14:28 Реклама
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31.07.2019 14:28
ВТБ открыл новые универсальные офисы в Волгограде по обслуживанию частных клиентов и юридических лиц. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, они расположены по адресу: ул. Рабоче-Крестьянская, 30а и бульвар Энгельса, 28д.
В обновленных отделениях ВТБ жители города могут открыть вклад, взять кредит наличными, ипотеку, автокредит, а также получить квалифицированную помощь специалиста. Здесь же возможно подать заявку на рефинансирование кредитов сторонних банков, оформить «Мультикарту» или воспользоваться другими услугами.
Открытие универсальных офисов совпало с запуском новых банковских продуктов для населения. Теперь волгоградцам доступно рефинансирование действующих автокредитов от 3% годовых по программе trade-in и от 6% - без замены автомобиля.Также есть возможность снизить ставку по существующей ипотеке до 5% в рамках госсубсидирования, но при условии рождения второго и последующих детей с 1 января 2018 года.
Кроме того, банк предлагает эксклюзивную для рынка программу «Люди дела», направленную на льготное обслуживание особой категории клиентов – медицинских работников, учителей и преподавателей, работников силовых структур, представителей органов государственной и муниципальной власти.
На данный момент обслуживание физлиц в Волгоградской области производится в 18 офисах ВТБ. Всего в регионе услугами банка пользуется более 400 тысяч розничных и корпоративных клиентов.
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