Аналитика

«А потанцевать?»: атмосферные вечера проходят в новых парках Волгограда

Аналитика 28.07.2019 16:50
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28.07.2019 16:50



Бесконечная череда фестивалей, мастер-классов и концертов проходят каждую неделю в парках Волгограда. Такой насыщенной летней программы творческих мероприятий под открытом небом в Волгограде давно не было. Власти города объясняют тенденцию желанием создать особую атмосферу в новых парках и скверах. О том, насколько эксперимент удался – смотрите в спецрепортаже ИА «Высота 102»
Часть видео с развлекательных мероприятий предоставлено «Муниципальным телевидением Волгограда».


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