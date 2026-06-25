



В Фроловском районе Волгоградской области вот уже третьи сутки разыскивают 76-летнюю пенсионерку Тамару Сапожникову. Женщина пропала 23 июня в лесу в окрестностях Ветютневского сельского поселения. К розыску подключились волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт».

По информации активистов, рост пожилой женщины – 165 см, теплоснабжение нормальное, волосы каштанового цвета, глаза карие. В тот день была одета в светло-жёлтую футболку, голубые джинсы и синие кроссовки, с собой взяла красную корзинку.

Отметим, граждане, владеющие информацией о местонахождении женщины, могут помочь поисковикам, обратившись на горячую линию: 8-800-700-5452 или по номеру 112.

Фото: «ЛизаАлерт»