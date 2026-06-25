В общежитиях Камышина и Волжского прошли масштабные рейды





В Волгоградской области энергетики совместно с судебными приставами провели выездные рейды по адресам злостных неплательщиков за электроэнергию, проживающих в муниципальных общежитиях Волжского и Камышина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ПАО «Волгоградэнергосбыт», по итогам проверки более 30 адресов к должникам применены все возможные взыскания – от ограничения ресурса до ареста имущества.

Так, в частности, по двум лицевым счетам контролёрами было ограничено энергоснабжение, у одного нарушителя арестовано имущество, в отношении собственников комнат и квартир вынесены запреты на регистрационные действия с недвижимостью. Кроме того, из-за накопленных долгов за свет в отношении трудоустроенных граждан приняты постановления об обращении взыскания на заработную плату.

Пока что на путь исправления встал лишь один из должников в Волжском – он полностью погасил задолженность на месте через систему быстрых платежей (оплата по QR-коду).

Те, кого во время рейда не оказалось дома, вызваны в отдел судебных приставов для проведения исполнительных действий.

Особое внимание – муниципалитету

По данным ПАО «Волгоградэнергосбыт», наибольший объем долгов сконцентрирован в общежитиях Камышина по ул. 11 квартал.

– Только по трём домам суммарная задолженность достигает почти 12 млн рублей, – сообщают специалисты организации. – Долг по д. № 1 составляет 1,39 млн руб., д. № 2 – 3,01 млн руб.,;д. № 3 – 7,48 млн руб.

Отметим, что согласно Жилищному кодексу, ответственность за коммунальные платежи лежит не только на нанимателях, но и на наймодателе – органах местного самоуправления, предоставивших жилье по договорам соцнайма.

– Мы призываем муниципалитеты активнее включаться в работу с задолженностью, которая копится в их помещениях, – отметили в пресс-службе компании.

Рекомендации для потребителей

ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает собственникам и нанимателям: чтобы избежать накопления долгов и последующих санкций, необходимо:

• своевременно передавать показания приборов учета;

• информировать поставщика о временном отсутствии жильцов или выбытии;

• до 15 числа каждого месяца производить оплату потребленной электроэнергии.

Игнорирование этих правил ведет к росту задолженности, принудительному отключению электроэнергии, судебным издержкам и ограничениям на выезд или сделки с имуществом.



