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Общество

В Волгограде обсудили законопроект о спецстатусе мемориала героям СВО

Общество 25.06.2026 14:35
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25.06.2026 14:35


Сегодня, 25 июня, в Волгоградской областной думе прошло расширенное совещание с руководителями реготделений политических партий. Главной темой обсуждения стала придание официального статуса мемориалу участников СВО.

Участники совещания единогласно поддержали необходимость скорейшего принятия законопроекта «О мемориальном комплексе «Подвиг защитников Отечества – участников специальной военной операции». Представители региональных отделений партий, общественные и молодежные организации проведут дополнительные обсуждения на своих площадках, после чего внесут свои предложения по реализации инициативы.

Напомним, у подножия Мамаева кургана строят мемориальный комплекс героям спецоперации, состоящий из памятника и музея СВО. Строители возвели фундамент здания и приступили к монтажу металлоконструкций павильона. Ранее были проведены все подготовительные работы для подключения к электросетям, а также системам водоснабжения и водоотведения. Параллельно обсуждается внутреннее наполнение музея.

На площадке также готовят фундамент будущего памятника участникам СВО. Композиция, разработанная скульпторами знаменитой студии имени Митрофана Грекова и утвержденная губернатором Андреем Бочаровым и замминистром обороны России Александром Санчиком, будет выполнена из стеклофибробетона  – современного композитного материала, который отличается высокой прочностью, легким весом, долговечностью и пластичностью. Важно, что по цветовой палитре памятник будет соответствовать скульптуре «Родина – мать зовет!». 

Фото: Волгоградской областной думы

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