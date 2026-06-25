



Сегодня, 25 июня, в Волгоградской областной думе прошло расширенное совещание с руководителями реготделений политических партий. Главной темой обсуждения стала придание официального статуса мемориалу участников СВО.

Участники совещания единогласно поддержали необходимость скорейшего принятия законопроекта «О мемориальном комплексе «Подвиг защитников Отечества – участников специальной военной операции». Представители региональных отделений партий, общественные и молодежные организации проведут дополнительные обсуждения на своих площадках, после чего внесут свои предложения по реализации инициативы.

Напомним, у подножия Мамаева кургана строят мемориальный комплекс героям спецоперации, состоящий из памятника и музея СВО. Строители возвели фундамент здания и приступили к монтажу металлоконструкций павильона. Ранее были проведены все подготовительные работы для подключения к электросетям, а также системам водоснабжения и водоотведения. Параллельно обсуждается внутреннее наполнение музея.

На площадке также готовят фундамент будущего памятника участникам СВО. Композиция, разработанная скульпторами знаменитой студии имени Митрофана Грекова и утвержденная губернатором Андреем Бочаровым и замминистром обороны России Александром Санчиком, будет выполнена из стеклофибробетона – современного композитного материала, который отличается высокой прочностью, легким весом, долговечностью и пластичностью. Важно, что по цветовой палитре памятник будет соответствовать скульптуре «Родина – мать зовет!».

Фото: Волгоградской областной думы