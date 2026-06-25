Глеб Шильников покидает «Ротор»





Глеб Шильников, прошедший школу волгоградского футбола, продолжит карьеру в «Пари НН». Для болельщиков «Ротора» это повод и для гордости, и для лёгкой грусти: шесть лет Глеб оставался частью команды, развивался на глазах у родных трибун и вносил свой вклад в исполнение общей мечты — бороться за честь клуба и радовать город.

Футбольный клуб «Пари НН» объявил о заключении трёхлетнего контракта с 22‑летним защитником. Шильников делал первые шаги в большом футболе в системе «Ротора», пройдя путь от молодёжной и второй команды до основного состава волгоградцев. Дебют игрока в футболке «Ротора» состоялся в М‑Лиге в сезоне 2020/2021.

За шесть лет в структуре клуба он провёл 130 игр, забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач. В составе основной команды на его счету — 95 матчей. Особенно ярким получился сезон‑2025/26: Глеб отыграл за «Ротор» 27 встреч во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 передачами.

Шильников стал ключевой фигурой обороны «Ротора» и уже сегодня заслуженно входит в число самых ярких и перспективных молодых игроков Лиги PARI. «Ротор» благодарит Глеба за самоотдачу, за отношение к делу и к клубу.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»