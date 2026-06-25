



В Волгоградской области в июле продолжат работу мобильные офисы налоговой службы. По информации Управления ФНС России региона, в период с 9 по 14 июля специалисты проконсультируют жителей Волгограда, Новоаннинского и рабочего поселка Новониколаевский.

Напомним, мобильные офисы – это удобная форма взаимодействия с налогоплательщиками, которая дает возможность жителям отдаленных населенных пунктов без личного посещения инспекции получить ответы на интересующие их вопросы по налогообложению.

– Участие в данных мероприятиях позволит гражданам без личного посещения инспекции получить ответы на вопросы по налогу на доходы физических лиц, по уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о введении с 2026 года единого документа учета, – уточняют специалисты.

Также сотрудники инспекции проверят наличие задолженности по налогам и, при необходимости, предоставят квитанции для её уплаты. Посетителей проинформируют о возможностях электронных сервисов ФНС России, всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» .

В ближайшее время мобильные офисы будут работать:

Волгоград:

9 июля – с 09-00 до 11-00 – на базе МФЦ Дзержинского района (пр. им. Жукова, 125),

10 июля – с 14-30 до 16-30 – на базе МФЦ Красноармейского района (ул. Брестская, 19а).

14 июля с 10-00 до 12-00 – на базе отдела МФЦ Новоаннинского района (пер. Казачки Анны, 4),

р.п. Новониколаевский:

14 июля – с 14-00 до 16-00 – на базе МФЦ Новониколаевского района (п. ГЭС, 3).

Фото: ФНС России