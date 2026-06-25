



Туроператор FUN&SUN, шестой день пытающийся восстановить сайт для возобновления полноценной работы, заявил о скором начале бронирования туров в Анталью. Однако Волгоград в число городов - «первопроходцев», которые получат такую возможность в ближайшее время, пока не попал.

– Мы переходим к следующему этапу – постепенному возобновлению работы ИТ – инфраструктуры, которая была временно недоступна, – сообщил генеральный директор компании Владимир Рубцов. – В первую очередь заработают агентская зона сайта и личные кабинеты агентств. Первыми для бронирования станут доступны туры в Анталью с вылетами из Москвы, Санкт – Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Самары и Новосибирска. Далее ассортимент будет последовательно расширяться. Авиабилеты на наши чартеры уже сейчас доступны в продаже у партнеров.

Вместе с тем, за время масштабного сбоя, заблокировавшего возможность оформления новых туров и осложнившего работу с уже проданными пакетами, туроператор отчитался об обслуживании более 120 тысяч туристов.

– Рейсы выполняются в рамках заявленных полетных программ, туристов встречают представители принимающих компаний и размещают в подтвержденных отелях. Сотрудники центрального офиса и региональных представительств сопровождают действующие заявки и обращения агентств, – отметили в компании. – По отдельным обращениям нам не удалось оказать помощь в том объеме и в те сроки, на которые рассчитывали туристы. Мы понимаем, сколько тревоги и сложностей это вызвало, и прилагаем все усилия, чтобы по каждому случаю найти возможное решение и оказать доступную поддержку. Приносим искренние извинения каждому, кого затронули такие ситуации, и продолжаем разбирать обращения индивидуально.

Напомним, что сайт туроператора FUN&SUN, который является единственным перевозчиком из Волгограда в Турцию и Египет, «сломался» еще в прошлую пятницу.

– Что именно произошло – хакерская атака или технический сбой, - никому не известно. Но факт остается фактом: продажи туров в Турцию, Египет, Таиланд, во Вьетнам конкретно у этой компании «встали» по всей России, – рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» представитель агентства «ВолгоградТУР» Светлана Курьянова. – Сейчас специалисты компании вручную восстанавливают заявки, формируют списки и отправляют туристов в выбранные ими страны, но, надо понимать, это процесс этот – крайне не быстрый. В итоге самолеты летают полупустыми. Имея определенные обязательства и перед авиакомпаниями, и перед заграничными отелями, организация ежедневно несет многомиллионные убытки, и нам очень хочется верить, что у них хватит ресурса вернуться в строй и продолжить работу в прежнем формате.

Сегодня в волгоградском аэропорту в очередной раз задерживается рейс в турецкую Анталью. Вместо 10:35 самолет авиакомпании URAL прибудет в город на Волге только в 22:50. В обратную сторону он отправится только в 01:15.

Фото Павла Мирошкина