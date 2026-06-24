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Спорт

Волгоградская волна: Полина Козякина и Мирослава Голоколенова выиграли спринт на открытой воде

Спорт 24.06.2026 21:01
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24.06.2026 21:01


Село Засечное Пензенской области на несколько дней стало центром притяжения для сильнейших юных пловцов страны: здесь прошло первенство России по плаванию на открытой воде. В числе главных героев турнира – спортсменки из Волгоградской области, которые продемонстрировали высокий класс в одной из самых тактически сложных дисциплин – спринте на выбывание на дистанции 3 км.

Соревнования проходили в оптимальных, но отнюдь не простых условиях: температура воды составила 21,0 °C, воздуха – 22,0 °C. На открытой воде такие параметры требуют от атлетов не только отличной физической формы, но и умения грамотно выстраивать тактику, чутко реагировать на изменения темпа и сохранять концентрацию до последних метров дистанции.

В возрастной категории юниорок и девушек (17–19 лет) волгоградская спортсменка Полина Козякина уверенно заняла первое место, преодолев 3‑километровую дистанцию за 6 минут 7,7 секунды. Её результат стал образцом стабильности и скорости: разрыв с серебряным призёром Варварой Харченко из Липецкой области составил всего 1,6 секунды (00:06:09.3), что подчёркивает высочайший уровень конкуренции в этой группе. Достойно выступила и ещё одна представительница региона – Лали Панкратова, занявшая третье место с результатом 00:06:23.1. Двойной успех в одной возрастной категории – показатель системной работы тренерского штаба и серьёзного потенциала волгоградской школы плавания.

Не менее убедительным оказался результат и в группе девушек 14–16 лет. Мирослава Голоколенова из Волгоградской области одержала уверенную победу, показав время 6 минут 17,5 секунды. Плотность результатов в этой категории оказалась не такой высокой: разрыв между первым и вторым местом составил 11,7 секунд. Серебряную медаль завоевала Кира Гусева (Ярославская область, 00:06:29.2), бронзовую – Анастасия Синякова (Ярославская область, 00:06:31.2). Победа Мирославы – это не просто лучший результат, а свидетельство зрелости спортсменки, способной справляться с давлением крупного старта и реализовывать тренерскую установку в условиях жёсткой борьбы.

Спринт на выбывание в плавании на открытой воде – особая дисциплина, где помимо выносливости и скорости критически важны тактическое мышление, умение читать гонку и вовремя реагировать на действия соперниц. Именно эти качества позволили волгоградским спортсменкам добиться успеха.

Результаты, показанные Полиной Козякиной и Мирославой Голоколеновой, имеют не только спортивное, но и стратегическое значение: они могут стать весомым аргументом при формировании составов сборных команд и откроют девушкам путь к участию в более крупных турнирах, включая международные старты.

Александр Веселовский

Фото: ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград»

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