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Экономика

Дефицита нет, есть ажиотаж: на волгоградских АЗС с 25 июня изменились лимиты на бензин

Экономика 25.06.2026 11:36
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25.06.2026 11:36


В Волгоградской области с 25 июня компанией «Лукойл» вводятся новые лимиты на бензин. Вместо 30 литров за одну транзакцию, как было с 23 июня, теперь на АЗС будут отпускать по 20 литров.

– Обращаем внимание, что вводимые сетевыми операторами лимиты отпуска не связаны с дефицитом топлива в регионе, а являются реакцией операторов на ажиотажный спрос, – поясняет Облпромторг и ТЭК. – За последние дни у основных сетевых операторов на 30-40 процентов увеличились среднедневные продажи топлива по сравнению с аналогичным периодом. При этом наблюдается и еженедельный существенный рост продаж, который влияет на общую ситуацию.

В Волгоградской области изменений по отпуску ДТ не произошло. Лимит по-прежнему составляет 60 литров в городе, 200 литров за АЗС, расположенных на трассах. Отдельные условия действуют для владельцев топливных карт.

Жителей и гостей Волгоградской области просят не поддерживать ажиотаж на заправках и заправлять топливо по мере необходимости, а не впрок. За ситуацией на рынке нефтепродуктов следят профильные ведомства, а также УФАС по Волгоградской области.

Напомним, что с 23 июня в ряде регионов России, в том числе и в Волгоградской области, ввели лимиты на отпуск бензина для физических лиц. Так, под контроль продажу топлива взяли в Воронежской, Саратовской, Владимирской, Иркутской областях, Омске и др. В Волгоградской области также АЗС «Лукойл» временно установил лимит на отпуск бензина и дизеля. При этом другие крупные сети («Газпром», «Роснефть») продолжили работать в обычном режиме.

Власти Волгоградской области, которые следят за ситуацией на топливном рынке в круглосуточном режиме, отмечают, что в регионе наблюдается повышенный спрос на бензин, но ситуация остается стабильной – наблюдается постоянная отгрузка топлива с нефтебаз. Чиновники ежедневно призывают жителей не создавать искусственного ажиотажа на заправках и с пониманием относиться к принимаемым мерам.


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