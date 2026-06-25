Ролик с Мессии и Роналду в Волгограде взорвал соцсети





В соцсетях стал популярным видеоролик, сгенерированный ИИ-дизайнером Денисом Игнатовым, с участием мировых звезд футбола Мессии и Роналду. На вполне реалистичных видеокадрах легендарные спортсмены появляются на фоне главных достопримечательностей Волгограда-Сталинграда и даже заявляют о планах перейти в волгоградский «Ротор».





Так, на кадрах можно увидеть, как футболисты прогуливаются возле фонтана у волгоградского вокзала, а после оказываются у памятника Владимиру Ленина на одноименной площади. Следующая локация – Главная высота России – Мамаев курган.

О своих возможностях и карьере футболисты рассуждают на зеленой поляне «Волгоград Арены» – домашнего стадиона футбольного клуба «Ротор». Видеоролик заканчивается у фонтана «Дружба» на волгоградской набережной, где легенд футбола как будто встречают волгоградские болельщики.

Видео: @mr.denis.ignatov / Instagram*

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