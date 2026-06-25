Минобороны сбило БПЛА над Волгоградской областью





В ночь с 24 на 25 июня Волгоградская область вновь стала мишенью для ударов ВСУ. По информации Минобороны, атака была успешно отбита дежурными подразделениями противовоздушной обороны.

- В период с 20:00 24 июня до 7:00 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов, - сообщили в военном ведомстве.

Ночной атаке подверглись еще 12 регионов. В числе основных направлений воздушного удара: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Отметим, в Волгоградской области, беспилотная опасность действовала чуть более четырех часов.