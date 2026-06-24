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Федеральные новости

Путин поручил спецслужбам помогать военным в проведении СВО

Федеральные новости 24.06.2026 12:20
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24.06.2026 12:20

Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН поручил помогать военнослужащим в проведении специальной военной операции

В ходе встречи глава государства подчеркнул, что перед будущими офицерами стоят ответственные задачи, в том числе борьба с терроризмом и коррупцией, криминалом, обеспечение законности, конституционного и общественного порядка, соблюдения прав и интересов граждан России. 

– Конечно, важно продолжать помогать нашим воинам в проведении специальной военной операции, оказывать содействие в укреплении безопасности в освобожденных исторических регионах России, – отметил президент РФ в ходе встречи.

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