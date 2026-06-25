Главное

Бочаров и митрополит Феодор приняли участие в закладке камня на месте будущего просветительского центра В Волгограде назвали имена 27 лучших врачей региона: список Волгоградцам официально представили обновленный сквер Симбирцева Как бралась «Высота»: история создания одного из ведущих волгоградских информагентств В Волгограде обязали открывать все убежища при ракетной опасности

Актуально

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

На руинах родился новый город: как архитектор Василий Симбирцев возрождал выстоявший в войне Сталинград

«Где-то в толще грунта до сих пор существует его прежняя версия»: краевед раскрыл малоизвестную историю Астраханского моста

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин поручил спецслужбам помогать военным в проведении СВО
Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН поручил помогать военнослужащим в проведении специальной военной операции В...
Федеральные новости
 Ростовчане массово ищут в интернете, как слить бензин
Ростовская область оказалась в топе регионов по числу поисковых запросов о том, как слить бензин из автомобильного бака. Как передает Привет-Ростов, интерес вырос на фоне подорожания топлива и сообщений...
Общество

В Котельниково установили портрет Героя России

Общество 25.06.2026 06:46
0
25.06.2026 06:46


В центре города Котельниково Волгоградской области неподалеку от Детской музыкальной школы имени Ю.А. Гагарина открыли мемориал с портретом местного жителя гвардии полковника Вадима Герасимова. Военнослужащий был удостоен звания Героя России посмертно. 

Офицер погиб в марте 2022 года, прикрывая отход своего батальона в ходе специальной военной операции. 

Вадим Герасимов родился в Котельниково 11 августа 1985 года. После окончания школы №2 поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, позднее окончил академию имени Фрунзе. К началу СВО подполковник командовал батальоном 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, имел боевой опыт на Кавказе.

Под его руководством батальон занял оборонительный рубеж, взял в плен четверых военнослужащих ВСУ, включая двух старших офицеров. Командир принял решение вывести подразделения при столкновении с превосходящими силами противника. С частью личного состава боец остался прикрывать отход. Восьмичасовой бой позволил нанести противнику существенные потери: до 80 человек и четыре единицы техники. Подполковник Герасимов погиб, обеспечив спасение своих войск.

Указом Президента РФ от 3 марта 2022 года офицеру присвоено звание Героя России. Также ранее был награжден орденом Мужества. 

Фото: администрация Котельников 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.06.2026 06:46
Общество 25.06.2026 06:46
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2026 06:12
Общество 25.06.2026 06:12
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2026 21:16
Общество 24.06.2026 21:16
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2026 19:31
Общество 24.06.2026 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2026 19:13
Общество 24.06.2026 19:13
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2026 18:18
Общество 24.06.2026 18:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2026 17:06
Общество 24.06.2026 17:06
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2026 16:14
Общество 24.06.2026 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2026 15:03
Общество 24.06.2026 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2026 15:00
Общество 24.06.2026 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.06.2026 13:56
Общество 24.06.2026 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2026 12:38
Общество 24.06.2026 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2026 12:15
Общество 24.06.2026 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2026 12:05
Общество 24.06.2026 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2026 12:02
Общество 24.06.2026 12:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

06:46
В Котельниково установили портрет Героя РоссииСмотреть фотографии
06:12
Беспилотную опасность сняли в Волгоградской области спустя 4 часаСмотреть фотографии
06:05
Ассенизатора обязали выплатить 1,3 млн рублей за озеро нечистот под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:48
Картофель подорожал на 13%, а яйца подешевели на 5%: Волгоградстат о ценах за неделюСмотреть фотографии
21:16
Волгоградке с врожденной аномалией позвоночника вернули возможность летатьСмотреть фотографии
21:01
Волгоградская волна: Полина Козякина и Мирослава Голоколенова выиграли спринт на открытой водеСмотреть фотографии
20:11
Волгоградстат зафиксировал умеренный рост цен на бензин и дизель за неделюСмотреть фотографии
19:31
Одни просят посадить, другой – оправдать: облсуд в Волгограде решит судьбу осужденного главы Ивана ГеляСмотреть фотографии
19:13
3,2 млн рублей потратят на ремонт 2 помещений облдумы в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:18
Мусоровоз ушёл под землю во дворе на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
17:36
В Волго-Ахтубинской пойме появилось новое водопропускное сооружениеСмотреть фотографии
17:06
В Волгоградской области грозы и ветер задержатся ещё на двое сутокСмотреть фотографии
16:14
Ветерана Александра Колотушкина поздравили с годовщиной Парада ПобедыСмотреть фотографии
16:08
Билайн организовал онлайн-перенос номера в свою сеть вне домашнего регионаСмотреть фотографии
15:03
В Камышине задержан владелец кафе «ЕвроАзия» за отравление посетителейСмотреть фотографии
15:00
Почему люди устали от «идеальных» сервисов, и что будет дальше?Смотреть фотографии
14:49
Волгоградский блогер Ульянов отказался от своих адвокатов в судеСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде блогер Ульянов рассказал СМИ о похудении и ближайших планахСмотреть фотографии
14:04
В Волгограде очевидцы засняли пылающую «Газель» на ул. ШурухинаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
«Людей успели эвакуировать»: в Волжском дотла сгорела пассажирская маршруткаСмотреть фотографии
13:24
«Запасов достаточно»: власти призвали волгоградцев не скупать весь бензин на заправкахСмотреть фотографии
13:19
Под Волгоградом тушат крупный ландшафтный пожар у 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде приставы вернули бабушке похищенного малышаСмотреть фотографии
12:38
Под Волгоградом осудили руководителя отделения «Почты России» за присвоение пенсииСмотреть фотографии
12:20
Путин поручил спецслужбам помогать военным в проведении СВОСмотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области 16-летний байкер столкнулся с китайским TANKСмотреть фотографии
12:08
Активы подшипниковой империи экс-депутата Савченко арестованы по иску ГенпрокуратурыСмотреть фотографии
12:05
Волгоградстат рассказал о майском росте продовольственных цен и нулевой инфляцииСмотреть фотографии
12:02
ГК «Автодор» выплатит волгоградцу ущерб за повреждение авто на платной трассеСмотреть фотографии
11:46
Памятник Александру Невскому увезли из центра Волгограда: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
 