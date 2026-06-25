В Котельниково установили портрет Героя России





В центре города Котельниково Волгоградской области неподалеку от Детской музыкальной школы имени Ю.А. Гагарина открыли мемориал с портретом местного жителя гвардии полковника Вадима Герасимова. Военнослужащий был удостоен звания Героя России посмертно.

Офицер погиб в марте 2022 года, прикрывая отход своего батальона в ходе специальной военной операции.

Вадим Герасимов родился в Котельниково 11 августа 1985 года. После окончания школы №2 поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, позднее окончил академию имени Фрунзе. К началу СВО подполковник командовал батальоном 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, имел боевой опыт на Кавказе.

Под его руководством батальон занял оборонительный рубеж, взял в плен четверых военнослужащих ВСУ, включая двух старших офицеров. Командир принял решение вывести подразделения при столкновении с превосходящими силами противника. С частью личного состава боец остался прикрывать отход. Восьмичасовой бой позволил нанести противнику существенные потери: до 80 человек и четыре единицы техники. Подполковник Герасимов погиб, обеспечив спасение своих войск.

Указом Президента РФ от 3 марта 2022 года офицеру присвоено звание Героя России. Также ранее был награжден орденом Мужества.

Фото: администрация Котельников