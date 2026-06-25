Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать более 5,5 миллиона рублей долга по оплате услуг по обращению с ТКО с администрации Николаевского района. Задолженность образовалась за год, при этом власти даже не подавали заявку регоператору на вывоз отходов, но это, как выяснилось, уважительной причиной не является.

Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, иск к администрации Николаевского района подавал бывший региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Ситиматик Волгоград». Сумма претензий составила 5 571 387,43 руб.

Согласно материалам дела, администрация района, будучи собственником кладбищ в Николаевске, не отправляла заявку регоператору на организацию вывоза отходов. В это время на территории Волгоградской области действовала территориальная схема обращения с отходами, утвержденная облкомприроды. На территории спорных объектов отсутствовали площадки для накопления ТКО, соответствующие требованиям законодательства, внесенные в указанную схему. При этом, согласно реестру контейнерных площадок, ближайшая к администрации контейнерная площадка находится на расстоянии приблизительно 170 метров.

В ходе разбирательства установлено, что, согласно постановлению правительства РФ, инициатива вступления в обязательство по обращению с ТКО, а также его исполнению должна исходить от собственника ТКО. Если такая инициатива не проявлена, то это не свидетельствует о неоказании услуг региональным оператором. В таком случае, как указал суд, это может говорить о неконтролируемом вывозе собственником своих ТКО на общедоступные площадки других лиц. Кроме того, невыполнение потребителем обязанности по складированию ТКО на площадках либо удаленность места такой площадки не является основанием для освобождения от оплаты услуг по обращению с ТКО.

Суд также указал, что администрации ничего не препятствовало реализовать свое право по вывозу ТКО путем заключения договора с региональным оператором и регистрации собственной контейнерной площадки, а также воспользоваться правом определения стоимости оказания такой услуги. Решение вступило в законную силу.





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