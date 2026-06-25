Главное

Одни просят посадить, другой – оправдать: облсуд в Волгограде решит судьбу осужденного главы Ивана Геля Бочаров и митрополит Феодор приняли участие в закладке камня на месте будущего просветительского центра В Волгограде назвали имена 27 лучших врачей региона: список Волгоградцам официально представили обновленный сквер Симбирцева Как бралась «Высота»: история создания одного из ведущих волгоградских информагентств

Актуально

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

На руинах родился новый город: как архитектор Василий Симбирцев возрождал выстоявший в войне Сталинград

«Где-то в толще грунта до сих пор существует его прежняя версия»: краевед раскрыл малоизвестную историю Астраханского моста

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минцифры высказалось об удалении Apple приложений VK из AppStore
Политически мотивированным решением назвали в Минцифры действия компании Apple, которая удалила из AppStore почти все приложения VK. В экосистему VK, напомним, входят «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен»,...
Федеральные новости
 Путин поручил спецслужбам помогать военным в проведении СВО
Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН поручил помогать военнослужащим в проведении специальной военной операции В...
Общество

Под Волгоградом с райадминистрации взыскали 5,5 млн рублей за мусор на кладбищах

Общество 25.06.2026 10:31
0
25.06.2026 10:31


Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать более 5,5 миллиона рублей долга по оплате услуг по обращению с ТКО с администрации Николаевского района. Задолженность образовалась за год, при этом власти даже не подавали заявку регоператору на вывоз отходов, но это, как выяснилось, уважительной причиной не является.

Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, иск к администрации Николаевского района подавал бывший региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Ситиматик Волгоград». Сумма претензий составила 5 571 387,43 руб. 

Согласно материалам дела, администрация района, будучи собственником кладбищ в Николаевске, не отправляла заявку регоператору на организацию вывоза отходов. В это время на территории Волгоградской области действовала территориальная схема обращения с отходами, утвержденная облкомприроды. На территории спорных объектов отсутствовали площадки для накопления ТКО, соответствующие требованиям законодательства, внесенные в указанную схему. При этом, согласно реестру контейнерных площадок, ближайшая к администрации контейнерная площадка находится на расстоянии приблизительно 170 метров.

В ходе разбирательства установлено, что, согласно постановлению правительства РФ, инициатива вступления в обязательство по обращению с ТКО, а также его исполнению должна исходить от собственника ТКО. Если такая инициатива не проявлена, то это не свидетельствует о неоказании услуг региональным оператором. В таком случае, как указал суд, это может говорить о неконтролируемом вывозе собственником своих ТКО на общедоступные площадки других лиц. Кроме того, невыполнение потребителем обязанности по складированию ТКО на площадках либо удаленность места такой площадки не является основанием для освобождения от оплаты услуг по обращению с ТКО. 

Суд также указал, что администрации ничего не препятствовало реализовать свое право по вывозу ТКО путем заключения договора с региональным оператором и регистрации собственной контейнерной площадки, а также воспользоваться правом определения стоимости оказания такой услуги. Решение вступило в законную силу.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.06.2026 15:28
Общество 25.06.2026 15:28
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2026 15:12
Общество 25.06.2026 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2026 14:35
Общество 25.06.2026 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2026 14:32
Общество 25.06.2026 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2026 14:01
Общество 25.06.2026 14:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.06.2026 13:55
Общество 25.06.2026 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2026 13:23
Общество 25.06.2026 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2026 12:14
Общество 25.06.2026 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2026 11:26
Общество 25.06.2026 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2026 11:07
Общество 25.06.2026 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2026 11:06
Общество 25.06.2026 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2026 10:53
Общество 25.06.2026 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2026 10:35
Общество 25.06.2026 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2026 10:31
Общество 25.06.2026 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2026 09:57
Общество 25.06.2026 09:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:35
Минцифры высказалось об удалении Apple приложений VK из AppStoreСмотреть фотографии
15:28
Волгоградку поместили в СИЗО за вымогательство, угрозы и удар головойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
«Мы ведь уже проходили это с гречкой»: волгоградцы высказались об искусственном ажиотаже на заправкахСмотреть фотографииCмотреть видео
14:52
Глеб Шильников покидает «Ротор»Смотреть фотографии
14:35
В Волгограде обсудили законопроект о спецстатусе мемориала героям СВОСмотреть фотографии
14:32
В Камышине отправили под домашний арест владельца кафе «ЕвроАзия»Смотреть фотографии
14:01
Три поколения – одна миссия: как волгоградские предприниматели развивают социальный бизнесСмотреть фотографии
13:55
Имена пятерых защитников Сталинграда узнали по медальону, котелкам и ложкамСмотреть фотографии
13:54
Админ «Острова Свободы» Серенко ответит в суде за интимные неудачи, реабилитацию нацизма и инфотеррорСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде переименовали клинику №1Смотреть фотографии
12:14
Под Волгоградом обещают к концу года достроить преображенский водопроводСмотреть фотографии
11:36
Дефицита нет, есть ажиотаж: на волгоградских АЗС с 25 июня изменились лимиты на бензинСмотреть фотографии
11:26
Ролик с Мессии и Роналду в Волгограде взорвал соцсетиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
Ростовский железнодорожник спас тонущего ребенка в КраснодареСмотреть фотографии
11:06
Под Волгоградом третьи сутки разыскивают пропавшую в лесу пенсионеркуСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде, Новоаннинском и Новониколаевском откроют мобильные офисы ФНССмотреть фотографии
10:35
В «Россельхозцентре» рассказали, как отличить кузнечика от крылатого бедствия полейСмотреть фотографии
10:31
Под Волгоградом с райадминистрации взыскали 5,5 млн рублей за мусор на кладбищахСмотреть фотографии
09:57
Волгоградские турагенты ждут возобновления продаж прямых туров в Турцию и Египет: когда это случится?Смотреть фотографии
09:55
В Волгограде очевидцы засняли пылающую квартиру в семиэтажке на СХИСмотреть фотографииCмотреть видео
09:55
В Волгограде продолжаются работы по реконструкции трамвайной линииСмотреть фотографии
09:30
В общежитиях Камышина и Волжского прошли масштабные рейдыСмотреть фотографии
09:01
В Волгоградской области запретят продажу алкоголя 27 июняСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде опровергли фейк о формировании отрядов защитыСмотреть фотографии
08:15
Минобороны сбило БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:45
Коммунальный МУП озадачили очищением стоков перед сбросом в реку ИловляСмотреть фотографии
07:19
Выпускница волгоградской академии МВД посетила встречу с ПутинымСмотреть фотографии
06:46
В Котельниково установили портрет Героя РоссииСмотреть фотографии
06:12
Беспилотную опасность сняли в Волгоградской области спустя 4 часаСмотреть фотографии
06:05
Ассенизатора обязали выплатить 1,3 млн рублей за озеро нечистот под ВолгоградомСмотреть фотографии
 