Выпускница волгоградской академии МВД посетила встречу с Путиным





Выпускница Волгоградской академии МВД России младший лейтенант полиции Алина Родионова приняла участие в ежегодной встрече Владимира Путина с выпускниками образовательных организаций Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, Росгвардии, а также МВД России, Следственного комитета РФ и ФСИН России.

– Для меня, как для выпускницы Волгоградской академии МВД России и представителя Совета обучающихся, участие в этом ежегодном мероприятии – огромный повод для гордости. Данное событие имеет беспрецедентное значение: стоять плечом к плечу с лучшими представителями силовых структур нашей страны — от Министерства обороны до Росгвардии и ФСБ — огромная честь. Я вернулась в родную академию с твёрдым намерением приумножать её славу и оправдывать оказанное доверие, – отметила выпускница.

Вместе с выпускниками в Георгиевском зале присутствовали заместитель министра внутренних дел Владимир Кубышко и начальник ГУРЛС МВД Пётр Перцев.

Фото: Волгоградская академия МВД