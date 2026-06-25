В Волгограде опровергли фейк о формировании отрядов защиты





В Волгограде опровергли фейковую информацию о формировании специализированных отрядов защиты. Как в телеграм-канале «Война с фейками», в сети активно распространяется якобы постановление губернатора под номером 296.

Письмо с «документом» также рассылается по электронной почте якобы от имени одного из подразделений администрации региона.





– Из постановления следует, что местные предприятия должны до 1 августа сформировать из числа сотрудников специализированные военизированные отряды защиты, за свой счет закупить технические средства и оружие. При этом все «бойцы» таких отрядов должны подписать контракт с Минобороны, – говорится в сообщении.

Отметим, что рассылка идет с поддельного адреса, имитирующего официальную почту пресс-службы. К органам власти он не имеет никакого отношения.

Авторы канала напоминают, что все нормативно-правовые акты проходят официальную регистрацию и размещаются только на проверенных государственных ресурсах.