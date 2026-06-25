В Волгограде продолжаются работы по реконструкции трамвайной линии





В Дзержинском районе Волгограда продолжаются работы по модернизации трамвайной линии. Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты приступили к созданию песчаного основания для нового трамвайного полотна.

Как ранее сообщалось информагентством, вот уже более месяца остановлено трамвайное сообщение на участке в границах ул. Космонавтов в микрорайоне Жилгородок до ул. Хорошева. На сегодняшний день основные работы развернулись на территории Жилгородка.

– На тех участках, где рабочие демонтировали старую рельсошпальную решетку и выполнили устройство так называемого «корыта» – котлована глубиной порядка 60 см, стартовали работы по формированию подушки из геотекстиля и песка. Следующим этапом станет создание щебеночного балластного слоя, а затем – укладка новой рельсошпальной решетки, – пояснили в администрации города.

Специалисты проводят земляные работы для установки закладных элементов под опоры, к которым затем будет крепиться современная контактная сеть. Также идут работы по замене оборудования тяговой подстанции №15.