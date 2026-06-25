В Волгоградской области поисковикам удалось восстановить имена пятерых защитников Сталинграда, чьи личные вещи были обнаружены в ходе поисковой экспедиции.

Как уточнила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, поисковый отряд из числа сотрудников надзорного ведомства проводил раскопки на месте немецкого пересыльного лагеря «ДУЛАГ 205». Он располагался в селе Алексеевка Сталинградской области на месте нынешнего поселка Горьковский в Советском районе Волгограда.





Смертный медальон был обнаружен только у одного бойца. По записи, которую удалось расшифровать специалистам лаборатории «Солдатский медальон», установлено, что погибший воин – уроженец Ставропольского края Аникеев Тимофей Васильевич, 1910 г.р.

На данный момент удалось найти родственников погибшего героя – его внучку и правнучку. Они проживают на территории Ставропольского края.

Также на месте раскопок найдены алюминиевые котелки и ложки с сохранившимися данными бойцов. Благодаря этим артефактам установлены имена еще четверых: Нейзельман Шоим (Шейл) Шиманович, 1923 г.р., уроженец г. Киева; Марченко Трофим Тихонович, 1916 г.р., призывавшийся на военную службу Молотовский РВК Куйбышевской области; Середа Михаил Иосифович 20 ноября 1909 г.р. и Ежов Николай Иванович, 1906 г.р.





Всего в ходе этой Вахты Памяти удалось обнаружить останки 42 бойцов Красной Армии, а с августа 2022 года, когда был создан поисковый отряд из числа работников прокуратуры, удалось поднять останки 684 защитников Сталинграда.

Фото: прокуратуры Волгоградской области





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